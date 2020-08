கிரிக்கெட்

டோனியின் கேப்டன்ஷிப் அணுகுமுறை அருமையானது’ முரளிதரன் புகழாரம் + "||" + MS Dhoni would clap for the bowler when a good ball was hit for a six: Muttiah Muralitharan

டோனியின் கேப்டன்ஷிப் அணுகுமுறை அருமையானது’ முரளிதரன் புகழாரம்