கிரிக்கெட்

‘ஆட்டநாயகன் விருதை மறைந்த தாயாருக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன்’ ஐதராபாத் வீரர் ரஷித்கான் உருக்கம் + "||" + ‘I dedicate the Man of the Match award to the late mother’ Hyderabad player Rashid Khan

‘ஆட்டநாயகன் விருதை மறைந்த தாயாருக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன்’ ஐதராபாத் வீரர் ரஷித்கான் உருக்கம்