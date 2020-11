கிரிக்கெட்

தோல்விக்கு காரணம் என்ன? விராட் கோலி விளக்கம் + "||" + If you talk about the first innings I don't think we had enough runs on the board- virat kohli

தோல்விக்கு காரணம் என்ன? விராட் கோலி விளக்கம்