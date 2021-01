கிரிக்கெட்

டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தரவரிசையில் நியூசிலாந்து அணி முதல்முறையாக முதலிடத்தை பிடித்தது + "||" + New Zealand tops Test cricket rankings for first time

