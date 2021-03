கிரிக்கெட்

உடல்தகுதி தேர்வில் மீண்டும் தோல்வி: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 20 ஓவர் தொடரில் இருந்து வருண் சக்ரவர்த்தி நீக்கம்? + "||" + Failed again in fitness test Against England From the 20-over series Emperor Varun fired

உடல்தகுதி தேர்வில் மீண்டும் தோல்வி: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 20 ஓவர் தொடரில் இருந்து வருண் சக்ரவர்த்தி நீக்கம்?