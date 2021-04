கிரிக்கெட்

ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தொடர்ந்து 22 ஆட்டங்களில் வென்று ஆஸ்திரேலிய பெண்கள் அணி உலக சாதனை + "||" + The Australian women's team set a world record by winning 22 consecutive matches in ODI cricket

