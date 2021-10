கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தான் அணியின் சீருடையால் புதிய சர்ச்சை + "||" + Pakistan writes 'T20 World Cup UAE 2021' instead of 'India 2021' on team jersey, sparks controversy

பாகிஸ்தான் அணியின் சீருடையால் புதிய சர்ச்சை