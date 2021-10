கிரிக்கெட்

இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறும் மற்றொரு அணி எது? 2-வது தகுதி சுற்றில் டெல்லி-கொல்கத்தா அணிகள் இன்று மோதல் + "||" + Which other team will advance to the final? Delhi-Kolkata clash in 2nd qualifying round today

