கிரிக்கெட்

ஐதராபாத் அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கியது வலித்தது; டேவிட் வார்னர் வேதனை + "||" + When You Are Stripped Off Captaincy Without Being Given A Reason it hurts says David Warner

ஐதராபாத் அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கியது வலித்தது; டேவிட் வார்னர் வேதனை