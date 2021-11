கிரிக்கெட்

அறிமுக டெஸ்டில் சதம் மற்றும் அரைசதம்: ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் புதிய சாதனை..! + "||" + India vs New Zealand: Shreyas Iyer Becomes 1st Indian to Hit Century and Fifty on Test Debut

அறிமுக டெஸ்டில் சதம் மற்றும் அரைசதம்: ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் புதிய சாதனை..!