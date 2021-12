கிரிக்கெட்

இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் ஆலோசகராக மஹேலா ஜெயவர்த்தனே நியமனம் + "||" + Mahela Jayawardene has been appointed as the advisor to the Sri Lankan cricket team.

