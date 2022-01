ஐ.சி.சி டெஸ்ட் பந்துவீச்சாளர்கள் தரவரிசை பட்டியல் வெளியீடு - டாப் 10ல் இரண்டு இந்திய வீரர்கள்!

புதுடெல்லி,

சர்வதேச கிரிக்கெட் சங்கம்(ஐ.சி.சி) இன்று டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டின் பந்துவீச்சாளர்கள் தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த தரவரிசை பட்டியலில், இந்திய அணியின் நட்சத்திர பந்துவீச்சாளர்கள் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் இரண்டாம் இடம் பிடித்து அசத்தி உள்ளார்.

அதேபோல, ஜஸ்பிரித் பும்ரா 9-வது இடத்துக்கு முன்னேறி உள்ளார்.

🔺 Jasprit Bumrah into the top 10

🔺 Kagiso Rabada surges up



The pace duo make gains in the latest @MRFWorldwide ICC Men’s Test Player Rankings for bowling 📈



Details 👉 https://t.co/VkBay1CqRnpic.twitter.com/uw0uOgRDQP