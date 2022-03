கிரிக்கெட்

டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணிக்காக அதிக விக்கெட் வீழ்த்தி 2 வது இடம் : அஸ்வினுக்கு ,கபில் தேவ் பாராட்டு + "||" + My desire is for Aswin to take 500 wickets: Kapil Dev

