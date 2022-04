கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்: குஜராத் அணி 8-வது வெற்றி + "||" + GT vs RCB Highlights, IPL 2022: Iceman Rahul, Miller hand Gujarat their 8th win; third straight defeat for Bangalore

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்: குஜராத் அணி 8-வது வெற்றி