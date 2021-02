ஹாக்கி

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஹாக்கி மைதானத்திற்கு பழங்குடி சுதந்திர போராட்ட வீரர் பிர்சா முண்டாவின் பெயர் + "||" + The largest hockey stadium in India to be named after tribal freedom fighter Birsa Munda

