பிற விளையாட்டு

தமிழக வீரர் பாஸ்கரன் அர்ஜூனா விருது பெற்றார்: தீபா மாலிக்குக்கு கேல்ரத்னா விருது - ஜனாதிபதி வழங்கினார் + "||" + Tamil Nadu player Baskaran has received the Arjuna Award: Deepara Malik awarded Kelrathna Award - Presented by the President

தமிழக வீரர் பாஸ்கரன் அர்ஜூனா விருது பெற்றார்: தீபா மாலிக்குக்கு கேல்ரத்னா விருது - ஜனாதிபதி வழங்கினார்