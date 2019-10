பிற விளையாட்டு

குல்தீப் யாதவ் காயம் காரணமாக கடைசி டெஸ்டில் இருந்து விலகல் + "||" + Kuldeep Yadav withdraws from last Test due to injury

