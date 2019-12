பிற விளையாட்டு

தென்ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணியின் இடைக்கால பயிற்சியாளராக மார்க் பவுச்சர் நியமனம் - அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் முடிவு + "||" + Mark Boucher appointed interim coach of South Africa cricket team - Decision of the Cricket Board

தென்ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணியின் இடைக்கால பயிற்சியாளராக மார்க் பவுச்சர் நியமனம் - அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் முடிவு