தேசிய பயிற்சி முகாமில் பங்கேற்றுள்ள தீபக் பூனியா உள்பட 3 மல்யுத்த வீரர்கள் கொரோனாவால் பாதிப்பு + "||" + 3 wrestlers including Deepak Punia who participated in the national training camp were affected by the corona

