பிற விளையாட்டு

ஒலிம்பிக் தொடக்க விழாவில் மேரிகோம், மன்பிரீத் சிங் தேசிய கொடியை ஏந்தி செல்கிறார்கள் + "||" + Maricom and Manpreet Singh carry the national flag at the opening ceremony of the Olympics

ஒலிம்பிக் தொடக்க விழாவில் மேரிகோம், மன்பிரீத் சிங் தேசிய கொடியை ஏந்தி செல்கிறார்கள்