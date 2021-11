பிற விளையாட்டு

‘கேல்ரத்னா விருது பெறுவது கவுரவம்’ - நீரஜ் சோப்ரா பெருமிதம் + "||" + It is an honor to receive the Kelratna Award Neeraj Chopra

‘கேல்ரத்னா விருது பெறுவது கவுரவம்’ - நீரஜ் சோப்ரா பெருமிதம்