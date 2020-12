முழங்கால் அறுவை சிகிச்சை: முதல் முறையாக ஆஸ்திரேலிய ஓபன் விளையாடும் வாய்ப்பை இழந்த ரோஜர் பெடரர்

மெல்போர்ன்:

இருபது முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான ரோஜர் பெடரர் முழங்கால் அறுவை சிகிச்சை பெற்று ஓய்வில் இருப்பதால் தனது வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸில் விளையாடும் வாய்ப்பை இழந்துள்ளார் என்று அமைப்பாளர்கள் தெரிவித்து உள்ளனர்.

பெடரர், 2000 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகமானதிலிருந்து ஆஸ்திரேலிய ஓபனை இது வரை தவறவிடவில்லை, கோப்பையை ஆறு முறை வென்றுள்ளார்.

பெடரர் ஜனவரி மாதம் நோவக் ஜோகோவிச்சிடம் மெல்போர்ன் அரையிறுதி தோல்விக்குப் பின்னர் ஒரு போட்டியிலும் விளையாடவில்லை.

ரோஜர் பெட்ராரர் 2021 ஆம் ஆண்டில் மெல்போர்னுக்கு வரமாட்டார். இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் அவர் மீண்டும் வருவதற்குத் தயாராகி வருவதால், அவருக்கு 2022 ஆம் ஆண்டில் மெல்போர்னில் அவரைப் பார்க்க ஆவலுடன் காத்திருக்கிறோம் என போட்டித் தலைவர் கிரேக் டைலி கூறி உள்ளார்.

All the best with your recovery @rogerfederer. Look forward to seeing you back at the #AusOpen in 2022. pic.twitter.com/M6L05zF50K