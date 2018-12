சினிமா செய்திகள்

“எனக்கு கணவராக வருபவர் 6 அடி உயரம் இருக்க வேண்டும்” - நடிகை ரகுல் ப்ரீத்சிங் பேட்டி + "||" + "My husband who is have 6 feet tall" - Actress Rakul preet singh interview

“எனக்கு கணவராக வருபவர் 6 அடி உயரம் இருக்க வேண்டும்” - நடிகை ரகுல் ப்ரீத்சிங் பேட்டி