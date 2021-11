சினிமா செய்திகள்

ரஜினிகாந்த் பட அனுபவம் குறித்து மனந்திறந்து பேசிய ஏ.ஆர்.ரகுமான் + "||" + AR Rahman says working on Rajinikanth movies back in the day was ‘hell’

ரஜினிகாந்த் பட அனுபவம் குறித்து மனந்திறந்து பேசிய ஏ.ஆர்.ரகுமான்