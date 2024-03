ஜி.வி.பிரகாஷ் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

சென்னை,

பி.வி.ஷங்கர் இயக்கத்தில் ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் நடிப்பில் வெளியாக உள்ள படம் 'கள்வன்'. ரமேஷ் அய்யப்பன் மற்றும் ஷங்கர் இத்திரைப்படத்தை எழுதியுள்ளனர். ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் , இவானா மற்றும் பாரதி ராஜா ஆகியோர் முன்னணி கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். டில்லி பாபு இப்படத்தை தயாரித்துள்ளார்.

ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையில் பி.வி ஷங்கர் ஒளிப்பதிவு மேற்கொள்ள ரேமண்ட் டெரிக் மற்றும் காஸ்டா படத்தொகுப்பில் இப்படம் வெளியாகவுள்ளது.இந்நிலையில்'கள்வன்' படம் ஏப்ரல் 4-ம் தேதிவெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

Lock your hearts, #Kalvan is coming to steal the show on April 4, 2024, And Prepared to be robbed of your boredom✨#KalvanFromApril4th



Link- https://t.co/WWeUF32g3W



A @gvprakash Musical

Background Score @revaamusic@offBharathiraja @AxessFilm @Dili_AFF @pvshankar_pv pic.twitter.com/JnKopcs1HP