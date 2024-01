வயிறு குலுங்க சிரிக்க வைக்க வரும் கீர்த்தி சுரேஷ்... 'ரகு தாத்தா' படத்தின் கிளிம்ஸ் வீடியோ வெளியீடு...!

A whirlwind of comedy is about to hit a cinema near you. Brace for a laughter overload, courtesy #Raghuthatha. ஆத்தி… கிளம்பிட்டாயா கிளம்பிட்டாயா!உங்களை வயிறு குலுங்க சிரிக்க சிரிக்கவைக்க வருகிறது, ரகு தாத்தா. விரைவில் உங்கள் அருகிலுள்ள திரையரங்குகளில்…@hombalefilms… pic.twitter.com/FvXW6yYsqG