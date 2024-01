துரை செந்தில்குமார் இயக்கத்தில் சூரி நடிக்கும் படத்தின் டைட்டில் அறிவிப்பு

Get ready for a soaring adventure! The pulse-pounding "Glimpse of Garudan" is here!



▶️: https://t.co/rtxbkIpxTb#Garudan, starring @sooriofficial and directed by @Dir_dsk hitting theaters soon!



An @thisisysr musical

A #VetriMaaran story@SasikumarDir… pic.twitter.com/ZzxZLYn8JV