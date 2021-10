சினிமா துளிகள்

சூர்யாவின் அடுத்த 2 படங்களுக்கு இசையமைக்கப்போவது இவர்தான் + "||" + He is going to compose music for Surya's next 2 films

சூர்யாவின் அடுத்த 2 படங்களுக்கு இசையமைக்கப்போவது இவர்தான்