சினிமா துளிகள்

பாடகி சித்ராவுக்கு கோல்டன் விசா வழங்கியது ஐக்கிய அரபு அமீரகம் + "||" + Singer Chitra was granted a Golden Visa by the United Arab Emirates

