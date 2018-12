மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க.வில் இருந்து ‘ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் தம்பி நீக்கம், இணைப்பு எல்லாம் ஏமாற்று வேலை’ - தங்கதமிழ்செல்வன் சொல்கிறார் + "||" + From the ADMK 'O.Paniriselvavam's brother's removal, the connection is all the cheat work'

அ.தி.மு.க.வில் இருந்து ‘ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் தம்பி நீக்கம், இணைப்பு எல்லாம் ஏமாற்று வேலை’ - தங்கதமிழ்செல்வன் சொல்கிறார்