மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி-சேலம் நெடுஞ்சாலையில் முசிறியில் இருந்து நாமக்கல் வரை அகலப்படுத்த நடவடிக்கை விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டது + "||" + Trichy Salem highway From Musiri Action to extend up to Namakkal

திருச்சி-சேலம் நெடுஞ்சாலையில் முசிறியில் இருந்து நாமக்கல் வரை அகலப்படுத்த நடவடிக்கை விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டது