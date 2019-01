மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.282 கோடி மதிப்பீட்டில் தொழில் தொடங்க ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு உள்ளது அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + Minister V Vijayabaskar informed the company that an agreement was signed at a cost of Rs 282 crore

ரூ.282 கோடி மதிப்பீட்டில் தொழில் தொடங்க ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு உள்ளது அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல்