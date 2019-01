மாவட்ட செய்திகள்

வேளாங்கண்ணி விடுதியில், சிறுமி பிணம் உடன் வந்த தாய், தங்கை உள்பட 3 பேர் ரெயிலில் பாய்ந்து தற்கொலை + "||" + In the Velankanni hotel, a mother who was with her mummy was killed

வேளாங்கண்ணி விடுதியில், சிறுமி பிணம் உடன் வந்த தாய், தங்கை உள்பட 3 பேர் ரெயிலில் பாய்ந்து தற்கொலை