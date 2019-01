மாவட்ட செய்திகள்

இலங்கையில் இருந்து 9 படகுகளுடன் மீட்பு குழுவினர் ராமேசுவரம் வந்தனர் + "||" + From Sri Lanka The rescue crew came with 9 boats

இலங்கையில் இருந்து 9 படகுகளுடன் மீட்பு குழுவினர் ராமேசுவரம் வந்தனர்