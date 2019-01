மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவிலில் விதிமுறைகளை மீறி கட்டப்பட்ட மாடி வீடு- கடைக ளுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Seagulls deposit officers have been deployed for rented apartments in Nagercoil

நாகர்கோவிலில் விதிமுறைகளை மீறி கட்டப்பட்ட மாடி வீடு- கடைக ளுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை