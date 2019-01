மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் டிரான்ஸ்பார்மரில் ஏறிய நெல்லை கல்லூரி மாணவர் மின்சாரம் தாக்கி பலி + "||" + Tuticorin Got into the Transformer Nellai college student Electricity kills

தூத்துக்குடியில் டிரான்ஸ்பார்மரில் ஏறிய நெல்லை கல்லூரி மாணவர் மின்சாரம் தாக்கி பலி