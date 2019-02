மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் உள்ள சிறு,குறு விவசாயிகள் ரூ.6,000 ஊக்கத்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Small and marginal farmers in the district Rs.6,000 can apply for incentives

மாவட்டத்தில் உள்ள சிறு,குறு விவசாயிகள் ரூ.6,000 ஊக்கத்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்