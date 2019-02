மாவட்ட செய்திகள்

தீவிரவாதிகள் தாக்குதலில் ராணுவ வீரர்கள் பலி: தஞ்சையில் பல்வேறு அமைப்பினர் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி வீரவணக்கம் + "||" + Militants attacked by militants: Various organizations in Thanjani are carrying candles

