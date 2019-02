மாவட்ட செய்திகள்

மதுபாட்டில்கள் பதுக்கிய வழக்கில் தந்தை - மகன் உள்பட 4 பேர் கைது 3,792 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல் + "||" + In the case of liquor bottles, four persons including father-son arrested 3,792 Confiscation of alcohols

மதுபாட்டில்கள் பதுக்கிய வழக்கில் தந்தை - மகன் உள்பட 4 பேர் கைது 3,792 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்