மாவட்ட செய்திகள்

கடைமடை பகுதி பயிர்களுக்காக அணைகளில் இருந்து மேலும் 15 நாட்கள் தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் + "||" + From the dump for the crops of crops The water should be opened for 15 days

