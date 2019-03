மாவட்ட செய்திகள்

ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் வீட்டில் 18 பவுன் நகை– ரூ.50 ஆயிரம் திருட்டு மர்மநபர்களுக்கு வலைவீச்சு + "||" + The retired government employee's home is 18 pounds of jewelery - Rs.50,000 for the theft of mysticists

ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் வீட்டில் 18 பவுன் நகை– ரூ.50 ஆயிரம் திருட்டு மர்மநபர்களுக்கு வலைவீச்சு