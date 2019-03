மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியது - முதல் நாளில் 6 பேர் மனுக்களை தாக்கல் செய்தனர் + "||" + Started with nominations in Karnataka - On the first day, six persons filed petitions

கர்நாடகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியது - முதல் நாளில் 6 பேர் மனுக்களை தாக்கல் செய்தனர்