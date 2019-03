மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் விதிமீறல் தொடர்பாக இதுவரை 17 வழக்குகள் பதிவு கலெக்டர் உமா மகேஸ்வரி பேட்டி + "||" + Registrar collector Uma Maheswary has interviewed 17 cases in connection with election violations

தேர்தல் விதிமீறல் தொடர்பாக இதுவரை 17 வழக்குகள் பதிவு கலெக்டர் உமா மகேஸ்வரி பேட்டி