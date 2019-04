மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் ரோட்டில் பிரிவு உபசார கொண்டாட்டம்: பட்டா கத்தியால் ‘கேக்’ வெட்டிய கல்லூரி மாணவர்கள் + "||" + Divisional celebration on the road in Trichy: College students who cut the 'cake' by Patta Kathi

திருச்சியில் ரோட்டில் பிரிவு உபசார கொண்டாட்டம்: பட்டா கத்தியால் ‘கேக்’ வெட்டிய கல்லூரி மாணவர்கள்