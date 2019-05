மாவட்ட செய்திகள்

புதர் மண்டிகிடக்கும் அரசு சுற்றுலா மாளிகை வளாகத்தை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை + "||" + Community activists demand to clean up the premises of the State Tourism House in the shrine

புதர் மண்டிகிடக்கும் அரசு சுற்றுலா மாளிகை வளாகத்தை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை