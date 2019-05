மாவட்ட செய்திகள்

பெண்களுக்கு 50 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் - சீமான் பேச்சு + "||" + 50% reservation for women should be given - Seeman talk

பெண்களுக்கு 50 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் - சீமான் பேச்சு