மாவட்ட செய்திகள்

மதுரை– பரமக்குடி நான்கு வழிச்சாலையில் திருப்புவனம் ரெயில்வே மேம்பாலத்தில் வாகனங்கள் செல்ல அனுமதி + "||" + Madurai - Paramukudi on the four roads Railway flyover tiruppuvanam Vehicles are allowed to go

மதுரை– பரமக்குடி நான்கு வழிச்சாலையில் திருப்புவனம் ரெயில்வே மேம்பாலத்தில் வாகனங்கள் செல்ல அனுமதி