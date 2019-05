மாவட்ட செய்திகள்

உணவு தரக்கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி என கூறி ஓட்டலில் ரூ.3 ஆயிரம்பறிப்பு முன்னாள் ஊர்க்காவல் படை வீரர் உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + 2 persons arrested in the cafe, including a former caravan officer

உணவு தரக்கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி என கூறி ஓட்டலில் ரூ.3 ஆயிரம்பறிப்பு முன்னாள் ஊர்க்காவல் படை வீரர் உள்பட 2 பேர் கைது