மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலம் அருகே, வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி ரூ.6½ லட்சம் மோசடி + "||" + Near Virudhachalam, With the offer of a job abroad Rs.6.5 lakh fraud

விருத்தாசலம் அருகே, வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி ரூ.6½ லட்சம் மோசடி