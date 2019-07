மாவட்ட செய்திகள்

பிரதம மந்திரி கவுரவ நிதி திட்டத்தின் கீழ் ரூ.6 ஆயிரம் பெற 2,600 விவசாயிகள் விண்ணப்பம் + "||" + 2,600 farmers applied for Rs 6,000 under the Prime Minister's Honor Fund Scheme

பிரதம மந்திரி கவுரவ நிதி திட்டத்தின் கீழ் ரூ.6 ஆயிரம் பெற 2,600 விவசாயிகள் விண்ணப்பம்